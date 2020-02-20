Grand Theft Auto IV вернется в библиотеку Steam

Еще недавно компьютерная игра Grand Theft Auto IV была недоступна в Steam. Игра вернется под названием Grand Theft Auto IV: Complete Edition. Полная версия заменит GTA IV и GTA: Episodes from Liberty City. Размер обновления составит 22 Гб.

Grand Theft Auto IV: Complete Edition предложит ряд удаленных функций. Многопользовательский режим, радиостанции: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM. Пользователи у которых уже есть GTA IV или Episodes из Liberty City в Steam, смогут обновить до полной версии.

Grand Theft Auto IV: Complete Edition прибудет в библиотеку Steam 19 марта 2020 года.