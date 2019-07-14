Гравитационные волны и их функции

Суть метода — в одновременном наблюдении гравитационных и электромагнитных волн, вызванных слиянием нейтронных звёзд. Детальный анализ события дал значение постоянной Хаббла 70,3 километра в секунду на мегапарсек. Тем не менее ученые отмечают, что для получения результатов с погрешностью не более 3% им необходимо проанализировать не менее 25 таких столкновений. Эти данные могут дать ответы на нерешенные вопросы об устройстве наблюдаемой вселенной.У исследователей есть два способа оценки постоянной Хаббла: анализ реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва, или падения яркости сверхновых. Каждый из этих методов приводит к различным результатам и не считается единственно верным. Первый дает значение около 67,5 километра в секунду на мегапарсек, второй — порядка 74 километров. Недавно разработанный третий способ должен снять разногласия приверженцев «классических теорий».Несмотря на кажущуюся статичность звёздного неба, соседние галактики постоянно отдаляются от Земли во всех направлениях. Ученые не могут точно объяснить, почему так происходит, но делают всё возможное, чтобы измерить скорость расширения вселенной. Это значение известно как постоянная Хаббла (отношение видимой скорости отдалено галактик к расстоянию до них), и оно предположительно может объяснить, как «работает» межгалактическое пространство.