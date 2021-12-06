Grim Dawn Definitive Edition выходит на Xbox

Геймерам Xbox, которым нравятся ролевые игры, может быть интересно узнать, что команда Crate Entertainment сделали доступным Grim Dawn Definitive Edition для Xbox, предлагая ролевую игру в жанре «ломать и рубить» как в одиночном, так и в многопользовательском режимах. Инди-игра была разработана с использованием движка Titan Quest, ее действие разворачивается в тематически мрачном вымышленном мире, основанном на викторианской эпохе. Посмотрите трейлер, чтобы узнать больше о том, чего можно ожидать от сюжетной линии, игровой механики и сюжетной линии.

Мрачный рассвет происходит в Каирне, мрачном, раздираемом войной мире, где когда-то гордая империя была разрушена, а человеческая раса оказалась на грани исчезновения. Каирн стал эпицентром вечной войны между двумя потусторонними силами, Эфириалами, которые рассматривают человеческие тела как ресурс для использования, и хтонианцами, которые намерены уничтожить человечество, прежде чем это произойдет.
Комментарии и отзывы Grim Dawn Definitive Edition
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