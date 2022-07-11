Грядущий планшет Honor Tablet 8 оснастят мобильной платформой Qualcomm

Компания Honor намерена провести презентацию приуроченную выпуску новых устройств. Одни из таких устройств станет планшет Honor Tablet 8. Согласно утечкам, Honor Tablet 8 будет основан на мобильной платформе Snapdragon 680 без поддержки 5G. Также известно, что планшет получит дисплей с разрешением 2К, но диагональ не указана. Планшет будет иметь большой аккумулятор с поддержкой зарядки 22,5 Вт, что характерно для недорогих устройств Honor. Более подробные характеристики планшета объявят на презентации.

Официальная презентация состоится 13 июля. Компания покажет планшет Honor Tablet 8, а также другие устройства, включая Honor Smart Screen X3 и Honor X40i.
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