Грядущий планшет Honor Tablet 8 оснастят мобильной платформой Qualcomm

Компания Honor намерена провести презентацию приуроченную выпуску новых устройств. Одни из таких устройств станет планшет Honor Tablet 8. Согласно утечкам, Honor Tablet 8 будет основан на мобильной платформе Snapdragon 680 без поддержки 5G. Также известно, что планшет получит дисплей с разрешением 2К, но диагональ не указана. Планшет будет иметь большой аккумулятор с поддержкой зарядки 22,5 Вт, что характерно для недорогих устройств Honor. Более подробные характеристики планшета объявят на презентации.

Официальная презентация состоится 13 июля. Компания покажет планшет Honor Tablet 8, а также другие устройства, включая Honor Smart Screen X3 и Honor X40i.