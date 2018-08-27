Американская компания Tesla представила электрический полуприцеп Tesla Semi, который уже совершил несколько поездок по городам США. Данный грузовик будет выпущен в 2019 году и будет оснащен аккумулятором выдерживающий пробег до 805 км, а общий ресурс аккумулятора и двигателя рассчитан до 1.6 млн км. Кабина Tesla Semi будет отличаться от нынешних грузовиков, кресло водителя будет расположено по центру, а стандартные зеркала будут заменены 15-дюймовым экраном.

Так же грузовик будет оснащен фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, включающей автоматическое торможение перед препятствием и систему удержания полосы движения. Компания сообщила, что начала принимать заказы по $5000 за грузовик Semi, окончательная цена пока не называется.