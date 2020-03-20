HMD Global представила бюджетные смартфоны Nokia

2020-03-20, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Nokia; [169]
Компания HMD Global, ответственная за возвращение Nokia, объявила о выпуске новых бюджетных и средних телефонов, включая телефон с поддержкой 5G.

Nokia 8.3

Nokia 8.3 с поддержкой 5G, представляет собой 6,81-дюймовый дисплей на процессоре Snapdragon 765G и аккумулятором с емкостью 4500 мАч. Он включает в себя 6-8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. HMD утверждает, что экран может автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения, аналогичные дисплеям Apple TrueTone, и масштабировать кадры SDR до HDR.

На задней панели расположены четыре камеры, включая основную 64-мегапиксельную, 12-мегапиксельную сверхширокую, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельный датчик глубины. Среди множества функций камеры имеет захват видео 4K, соотношение сторон 21: 9 и алгоритмы для создания таких эффектов, как блики на объективе.

Nokia 5.3, Nokia 1.3

Компания также объявила о выпуске бюджетных телефонов, включая Nokia 5.3, Nokia 1.3 и новый телефон Nokia Originals на основе телефона Nokia 5310 с 2007 года.

Nokia 5.3 является преемником Nokia 5.1, эта обновленная модель имеет 6,55-дюймовый дисплей и аналогичную матрицу четырехъядерных камер для Nokia 8.3, за исключением того, что основная камера имеет разрешение до 13 мегапикселей, а сверхширокая - 5 мегапикселей. Он работает на Snapdragon 665, имеет 4 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью на 64 ГБ , и батарея на 4000 мАч.

Nokia 1.3. это недорогой телефон оснащен 5,71-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 250 и 3,5-мм разъемом для наушников, и заряжается через микро-USB вместо USB-C.

Цены:

  • Nokia 8.3 - $ 650 (6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти)
  • Nokia 8,3 - $ 695 (8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти)
  • Nokia 5.3 - $ 205
  • Nokia 1.3 - $ 103
  • Nokia 5310 - 42 доллара
HMD планирует выпустить Nokia 8.3 этим летом, Nokia 5.3 и 1.3 в апреле и Nokia 5310 в конце марта.

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