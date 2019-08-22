HONOR GamePad и его функции

Контроллер подключается к Android-устройствам по USB Type-C только для зарядки, сопряжение осуществляется с помощью Bluetooth-соединения. Встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мАч не только обеспечивает работу геймпада, но и позволяет подзарядить сам смартфон. Поддерживается и функция подзарядки GamePad от самого гаджета.GamePad получил пять кнопок, аналоговый стик и дополнительный триггер на верхней грани. Настройки управления, по заверению производителя, можно менять в зависимости от специфики игры. Представители бренда не сообщили, совместим ли геймпад только с определёнными моделями — но судя по опубликованному рендеру, размеры крепления могут подгоняться под конкретную модель — предположительно аксессуар совместим с большинством актуальных моделей смартфонов.Фирменный геймпад примечателен не только совместимостью со множеством моделей устройств, но и функцией пауэрбанка — он способен подзарядить гаджет прямо в процессе виртуального сражения.О стоимости новинки пока неизвестно.