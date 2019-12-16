HP 3PAR как лучшее хранилище данных

2019-12-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP 3PAR; [197]
Современные технологии постоянно растут и развиваются, предоставляй пользователям все больше возможностей для комфортной жизни, работы, отдыха. Однако многие даже не задумываются о том, что стоит за классными стриминговыми сервисами, веб-сайтами, мессенджерами и прочими проектами. Все эти ресурсы используют серверы, в которых система хранения данных является ключевым компонентом. Ведь именно на ней хранятся все необходимые файлы, данные и информация, которая используется сервером для обеспечения комфортной работы чего-либо. Давайте поговорим, почему система хранения данных должна быть надёжной и что это вообще такое.

Система хранения данных, она же СХД, позволяет хранить большие объёмы данных в стрессоустойчивой среде. Благодаря этому различного рода проекты, начиная от веб-сайтов и заканчивая крупными хранилищами информации, могут функционировать в режиме реального времени в течение довольно длительного периода без перебоев и остановок. Обычные накопители на такое не способны, тогда как СХД могут обеспечивать работоспособностью громадные проекты без проблем с подключением. Ярким примером качественного хранилища является линейка HP 3PAR, которая пользуется повышенным спросом на рынке и является одним из лучших решений.

Естественно, все модели систем хранилища данных могут похвастаться высоким качеством сборки, но HP 3PAR является лидером в этом вопросе — производитель на протяжении длительного времени является лучшим в своём деле. Если посмотреть на доли прибыли компании HP, то вы заметите, что львиную долю денег производитель зарабатывает именно на серверных решениях и моделях для хранения данных в корпоративном секторе. Там, где очень нужна надёжность и стабильность, пользователи всегда выбирают именно такие решения для хранения особо важной информации. Кроме того, моделей довольно много, а значит пользователь сможет выбрать то, что ему подходит больше всего, без каких-либо проблем.

Также стоит отметить, что система хранения данных требует определённых расходных материалов и комплектующих. На них тоже не стоит экономить, ведь тот же кабель или стойка должны отвечать всем современным требованиям качества, иначе рано или поздно устройство может выйти из строя. Чтобы этого не произошло, мы советуем выбирать наиболее качественные расходные материалы, которые способны удовлетворить ваши запросы. К счастью, вы, вероятно, уже знаете, где их можно приобрести.

Комментарии и отзывы HP 3PAR
Модельный смартфон от Vivo Y19...
Модельный смартфон от Vivo Y19Компания Vivo выпустила интересную новинку бюджетного варианта под названием Vivo Y19. Функции новинки вх...
Мощная новинка от Xiaomi Mi TV 5 ...
Мощная новинка от Xiaomi Mi TV 5 Компания Xiaomi выпустила умный телевизор отличного качества под названием Xiaomi Mi TV 5. Новая модель ...
Новая модель от LG G Pad 5 10.1 ...
Новая модель от LG G Pad 5 10.1 Компания LG выпустила мощный планшет бюджетного варианта под названием LG G Pad 5 10.1.Аппарат имеет объе...
Топовая модель от Xiaomi Mi CC9 Pro...
Топовая модель от Xiaomi Mi CC9 ProКомпания Xiaomi выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi CC9 Pro. Функции но...
Мощная модель от Samsung Galaxy A51 ...
Мощная модель от Samsung Galaxy A51 Компания Samsung выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy A...
FreeBuds 3 в обновлении получили функцию...
FreeBuds 3 в обновлении получили функциюРазработчики компании Huawei выпустили новую версию программного обеспечения для беспроводных наушников F...
Новые изображения смартфона Samsung Gala...
Новые изображения смартфона Samsung GalaВ социальных сетях интернета, начали выкладывать изображения нового ожидаемого флагмана Samsung Galaxy S1...
Samsung Galaxy A51 в Европе за 390 евро...
Samsung Galaxy A51 в Европе за 390 евроЕсли верить слухам социальных сетей и простор интернета, то смартфон компании Samsung, а именно модель Ga...


Обзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VAОбзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VA
Обзор OnePlus 7T 8/256GB. Три камеры, экран 90 Гц и Snapdragon 855+Обзор OnePlus 7T 8/256GB. Три камеры, экран 90 Гц и Snapdragon 855+
Обзор SVEN PS-85. Недорогая беспроводная колонкаОбзор SVEN PS-85. Недорогая беспроводная колонка
Обзор SPEEDLINK TORID Gamepad Wireless. Беспроводной геймпад для PC/PS3Обзор SPEEDLINK TORID Gamepad Wireless. Беспроводной геймпад для PC/PS3
Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 5. Топовый компакт с необычным экраномОбзор плюсов и минусов Sony Xperia 5. Топовый компакт с необычным экраном
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500В последнее время видеокарты компании AMD пользуются какой-то нереальной производительностью на рынке, та...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариа...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариаСегодня мы поговорим о достаточно интересном игровом проекте, который когда-то взорвал рынок игровых конс...
Thermaltake представила свое виденье игр...
Thermaltake представила свое виденье игрКомпания Thermaltake провела предновогоднюю вечеринку в арт-кафе «Рукав». В ходе мероприятия были предста...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71Компания Samsung в последнее время стала достаточно много времени уделять продуктам среднего класса, что ...
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко мо...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко моПришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировал...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Класс...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. КлассДавайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими инте...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor