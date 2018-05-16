HP Curved AiO 34 с голосовым помощником

Официально представлен моноблок HP Curved AiO 34, который интересен наличием встроенного голосового помощника. То есть, вы просто ставите данное устройство на стол, включаете интернет и при помощи голоса и помощника Alexa управляете своим компьютером и его функциями. Тут стоит отметить, что компьютер с данной фишкой будет работать лишь в США, так как русский язык помощник не поддерживает и с наити сервисами работает плохо. Зато сам компьютер очень даже неплохо выглядит — большой дисплей на 34 дюйма, высокое разрешение, производительная начинка и клавиатура с мышкой в комплекте. Идеальный вариант на тот случай, если вы хотите себе простой компьютер для продуктивной работы. Стоимость пока что не называют, но она просто обязана быть на адекватном уровне, иначе какой смысл в этой новинке.