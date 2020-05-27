HP EliteOne 800 G6 создан для работы в офисе

Компания HP довольно хорошо чувствует себя на рынке компьютеров, так как в большинстве компаний или даже крупных офисов используются компьютеры именно этого производителя. Кроме того, стоит отметить, что в корпоративном секторе пользователи отдают предпочтение именно данному производителю, ведь он делает максимально качественные устройства. На текущий момент на рынок компьютеров вышла новая модель под названием EliteOne 800 G6, которая является достаточно мощным моноблоком и обладает целым рядом преимуществ. Например, производитель делает упор на мощность, странность личной информации и так далее. Стоимость компьютера пока что не называется, но это явно флагманское устройство, которое стоит немалых денег.