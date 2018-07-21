HP Z2 Mini G4 для тихой работы

Компания HP не просто так занимает ведущее положение на рынке компьютеров — инженеры понимают, что именно нужно рынку. Некоторое время назад начался настоящий бум неттопов, но все быстро затихло. Производители выпускали продукцию, но пользователи не совсем понимали зачем она им. Теперь вот анонсировали HP Z2 Mini G4 и стало понятно, что это идеальный компьютер для тех, кто не планирует играть. То есть, если вы дома хотите поставить монитор и смотреть на нем фильмы, сериалы, общаться в социальных сетях и работать с чем-то, то вам новая система позволи существенно освободить рабочий стол от всего хлама. В офисе тоже неплохое решение получается — вы можете без проблем настроить тихий режим и не мешать сотрудникам по конторе. Да и возможность настроить продукт перед покупкой тоже не может не радовать.