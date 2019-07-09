HP будет использовать новые процессоры

Компания HP официально заявила, что совсем скоро компактные компьютеры ProDesk будут поставляться с процессорами Intel Core девятого поколения. Это позволит потенциальным покупателям получить высокую производительность за вполне разумные деньги, хотя в целом данный компьютер стоит дороже, чем обычные системы. Ведь обычный ПК занимает довольно много места, тогда как ProDesk можно легко установить за монитором и вовсе не видеть систему на своем столе. Было бы крайне интересно посмотреть на производительность компьютера с новым процессором, но пока что это невозможно — производитель лишь заявил о процессоре девятого поколения, но ничего более об этом не говорится. Будем ждать старта продаж и тогда уже протестируем.