HP представила невероятно стильный ПК с огромным дисплеем

HP представила свой новейший моноблок (AIO) с большим и широким экраном, меньшими рамками и новейшими компонентами от Intel и NVIDIA. Настольный ПК Envy 34 All-in-One теперь оснащен широкоформатным плоским экраном с IPS-матрицей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 5K (5120 x 2160), который обеспечивает яркость 500 нит и покрывает 98 процентов цветового спектра DCI-P3. Он также немного выгнутый, с меньшими рамками и больше не имеет большого динамика B&O внизу, как у последней модели. Он также оснащен 16-мегапиксельной камерой, которая установлена на подвижном креплении, поэтому вы можете перемещать ее в разные места на экране в зависимости от желаемого угла. Еще один интересный штрих — это беспроводная зарядная станция, встроенные в подставку, поэтому вам просто нужно положить туда смартфон, чтобы зарядить его. Довольно необычное решение.

Монитор должен хорошо сочетаться с процессором Intel 11-го поколения Core i9 и графикой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max Q. Последний компонент, по словам HP, является первым в сегменте моноблоков. Также устройство имеет до 32 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти NVMe, встроенный блок питания, пару динамиков B&O, пару портов Thunderbolt 4 (скорость передачи данных до 40 Гбит/сек) и выход HDMI. ПК HP Envy 34 All-in-One поступит в продажу в октябре 2021 года по цене от 1999 долларов. Если вам не нужна такая высококлассная модель, HP также представила Pavilion AIO с процессором AMD Ryzen 5000 и максимальным размером экрана 27 дюймов по цене от 799 долларов.
Комментарии и отзывы HP Envy 34 All-in-One
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