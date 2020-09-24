HP представила новые ПК в Индии

В последнее время крупные производители электроники стали весьма активно работать в направлении Индии, так как рынок этой страны практически не занят, а значит, можно легко привлечь аудиторию своими устройствами. Например, компания HP представила свои новые компьютеры линейки AIO на территории этой страны. Конечно, про цены говорить на самом деле нет смысла, так как разница между рынком Индии и нашим просто огромная, но сам факт того, что производитель анонсировал сразу такую большую линейку компьютеров. Вероятно, в ближайшем будущем производитель расскажет и о других устройствах такого же плана — о мониторах, компактных компьютерах и так далее. В ближайшем будущем количество электроники на этом рынке будет только увеличиваться.

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