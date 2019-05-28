HP представила новый рюкзак VR

Спустя три года после презентации своего первого рюкзака для виртуальной реальности на Computex Taipei, HP выпускает вторую версию со значительным приростом производительности.

В новом рюкзаке HP VR Backpack G2, используется процессор Intel Core i7 8-го поколения и видеокарта Nvidia RTX 2080, чтобы обеспечить повышение производительности на 30% и на 25% ускорить графику. Модель оснащена специальной док-станцией, которая позволяет без проблем использовать ее в классической настольной настройке. К док-станции также подключен сетевой порт, возможно подключение к двум мониторам 4K. Батарея и несущая система весят не менее 4,66 килограмма. HP VR Backpack будет доступен этим летом за $ 3299.