HP t430 для офисных работников...

В последнее время повышенной популярностью пользуются компактные решения вроде HP t430. Это шикарный вариант на тот случай, если вам не нужен большой и мощный компьютер. Например, если вы хотите дома читать новости, смотреть видео из интернета и пользоваться офисным пакетом. Для этого совсем не обязательно собирать игровой компьютер, можно купить небольшой неттоп и добавить монитор с клавиатурой и мышкой. Стоимость такого решения вполне адекватная, плюс компьютер не требует от вас каких-либо навыков по сборке или настройке железа. Купили, поставили, полейтесь. Отдельно стоит отметить тот факт, что данный компьютер не издает лишнего шума, так как здесь банально нет активной системы охлаждения. Для многих это будет преимущество, ведь ночью не хочется пугать соседей по комнате жужжащим устройством.