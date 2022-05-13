HP выпустила новые устройства для экосистемы Z

HP выпустила новые устройства для экосистемы Z, включая две новые мобильные рабочие станции ZBook, два новых дисплея Z для конференций и новую высокоскоростную док-станцию. Компания также выпустила программы HP Anyware и Z by HP Data Science Stack Manager. Недавно выпущенные ZBook Fury G9 и ZBook Studio G9 могут справиться с несколькими тяжелыми рабочими процессами. Его предшественник, линейка мобильных рабочих станций ZBook G8, также была запущена в мае прошлого года. Z by HP — это экосистема устройств и программ для творческих и технических специалистов.

Мобильная рабочая станция HP ZBook Fury G9 оснащена процессором Intel мощностью 55 Вт для настольных ПК в сочетании с графическим процессором для ноутбука Nvidia RTX A5500 или графическим процессором AMD Radeon Pro. ZBook Studio G9 может предложить процессор Intel Core i9 vPro 12-го поколения. Кроме того, у него будет возможность выбирать между графическим процессором Nvidia RTX A5500 или графическим процессором GeForce RTX 3080 Ti. Новые мобильные рабочие станции ZBook G9, от редактирования видео 8K до 3D-рендеринга и машинного обучения, легко справляются с ресурсоемкими рабочими нагрузками. Мониторы HP Z24q G3 и HP Z24m G3 имеют разрешение QHD и частоту обновления 90 Гц. Они оснащены технологией VESA DisplayHDR 400 для реалистичной цветопередачи. Эти мониторы предназначены для обеспечения отличного качества конференц-связи. Они оснащены поворотной 5-мегапиксельной веб-камерой, двумя микрофонами с функцией шумоподавления и двумя динамиками. Эти мониторы оснащены датчиками приближения Auto Lock и Awake для дополнительной конфиденциальности. Они имеют четырехсторонний дизайн без полей для совместимости с установками с несколькими мониторами. Кроме того, HP выпустила Z by HP Data Science Stack Manager для Ubuntu и Windows. Он имеет графический пользовательский интерфейс, позволяющий специалистам по данным легко и быстро создавать или управлять своими средами обработки данных. Также доступна первая бета-версия программы HP Anywhere, которая предлагает профессионалам безопасный доступ к цифровым рабочим местам.