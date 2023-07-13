HTC A102 оценили в 17 тысяч рублей

Компания HTC дала старт российским продажам планшетов HTC A104 и HTC A102, которые оценены в 17 и 21 тысячу рублей соответственно. Первую оснастили 10,36-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, двумя 5-Мп камерами, однокристальной системой Unisoc T606, батареей ёмкостью 7000 мАч, предустановленной ОС Android 13, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

HTC A102 достался 11 дюймовый IPS-экран с разрешением 2000:1200 пикселей, 20-Мп основная и 8-Мп фронтальная камеры, ОС Android 12 «из коробки», восьмиядерная платформа MediaTek Helio G85, батарея ёмкостью 8000 мАч, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, поддержка 4G LTE, слот для карт памяти microSD и порт USB-C.