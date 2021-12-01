HTC Vive Focus 3 теперь лучше отслеживает движения рук

Компания HTC выпустила обновление прошивки для последнего автономного устройства Vive Focus, которое значительно улучшает его возможности отслеживания движений рук. Компания заявляет, что версия прошивки 3.0.999.284 значительно улучшает производительность, стабильность и точность этой функции. Стоит отметить, что HTC Vive Focus 3 был запущен с отслеживанием рук еще в июле, что позволило пользователям использовать свои руки в качестве контроллеров. По словам HTC, с этим обновлением программного обеспечения гарнитура сможет более легко отслеживать быстрые движения рук и более точно распознавать жесты масштабирования. Поскольку компания открыла эту функцию разработчикам, эти улучшения позволят улучшить отслеживание рук в приложениях, где сами разработчики используют продвинутые функции софта.

Разработчики могут интегрировать шесть предустановленных жестов рук гарнитуры в свои приложения VR, и HTC также сообщала, что в будущем будут добавлены дополнительные жесты. Когда производитель выпустил Vive Focus 3 еще в июле, многие журналисты обнаружили, что это лучшая автономная гарнитура VR на сегодняшний день. Однако это не прямой конкурент Quest 2, так как шлем стоит 1300 долларов. И в отличие от гарнитуры Oculus, гаджет нацелен на бизнес-пользователей, а не на обычных потребителей, которые хотят наслаждаться VR-впечатлениями у себя дома. Но, конечно, никто не мешает вам купить устройство и играть дома в какие-либо видеоигры.