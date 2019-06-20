HYPERPC NANO в компактном корпусе

Готовые компьютеры пользуются повышенным спросом у пользователей, которые хотят играть в классные игры или работать с тяжелым контентом, не не совсем разбираются в том, как правильно подбирать комплектующие. Например, сегодня официально анонсировали компьютер HYPERPC NANO, который очень компактен и обладает весьма мощной начинкой. У данного компьютера есть преимущество над конкурентами в том плане, что HYPERPC NANO вы можете спокойно разместить даже на небольшом столе и с комфортом работать с нужным для вас контентом. Совершенно не обязательно занимать половину рабочего стола здоровенным корпусом, что очень приятно. Да и эта система прямо из коробки работает и выдает приличную производительность, что еще нужно?