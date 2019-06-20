HYPERPC выпустили игровой компьютер размером с книгу

Бытует мнение, что игровой компьютер должен обязательно быть большим, чтобы всем своим видом говорить: «посмотри, какой я мощный». Компания HYPERPC придерживается другого мнения, ведь они сумели разместить полноценный игровой компьютер в корпусе объемом всего 7,6 литра!

HYPERPC NANO, построенный на базе графики NVIDIA GeForce RTX и процессора Intel Core 9 поколения, является бескомпромиссным решением в семействе компактных компьютеров. Шасси и дизайн корпуса разработаны совместно с российским конструкторским бюро Luna Design.

Переосмысление внутренней архитектуры и оптимизизация охлаждения позволило создать продукт отвечающий самым жестким требованиям как в производительности, так и в дизайне. Корпус произведен из анодированного авиационного алюминия с отшлифованными гранями и сам выполняет роль пассивного охлаждения. Для успешного воздухообмена в HYPERPC NANO, применен ламельный дизайн, в котором все пространство перед материнской платой и GPU участвует в движении воздуха, исключая воздушные карманы.

Как внешняя так и внутренняя отделка выполнены с невероятной точностью и вниманию к деталям. Благодаря высоте в 20 см и длине в 28 см, компьютер легко умещается на любом рабочем столе. NANO так же снабжается удобной сумкой-переноской с отсеками для переферии (в комплект включены беспроводная клавиатура и мышь), что позволяет использоать его возможности не только дома.

«Домашняя» модель, ценой 106 900 рублей, включает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060, процессор Intel Core i5-9400KF, материнскую плату Intel B360 Chipset Mini-ITX, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, SSD-накопитель на 480 ГБ и операционную систему Windows 10 Home.

«Профессиональная» модель, ценой 179 900 рублей, включает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070, процессор Intel Core i7-9700KF, материнскую плату Intel Z390 Chipset Mini-ITX, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 RGB, SSD накопитель типа M.2 PCIe на 960 ГБ и операционную систему Windows 10 Pro.

Будут доступны 2 конфигурации HYPERPC NANO:

Компьютеры HYPERPC NANO позволяют играть во все современные игры на максимальных настройках, делать можтаж и рендеринг видео и даже выполнять ресурсоемкие вычисления. Старт продаж 20 июня, а все те, кто сделает заказ до 1.07, получит пакет услуг HYPERPC Protect Plus стоимостью 18 тыс рублей в подарок. Более подробную информацию о новом продукте можно узнать на официальном сайте производителя – https://hyperpc.ru.Автор: Артем Костенко