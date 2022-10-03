Хакеры взломали PlayStation 5

Произошло действительно феноменальное событие — хакерам удалось взломать консоль PlayStation 5, добравшись до настроек отладки системы. Это та самая часть консоли, которая загружается перед тем, как в ход пускают операционную систему. И на самом деле это настолько глубокий взлом, что пользователи получают возможность, пусть пока что исключительно теоретически, устанавливать на консоль абсолютно любой софт под видом апдейтов или патчей операционной системы. Это крайне интересно, так как теперь при наличии специальных инструментов можно будет легко компилировать образы различных видеоигр и устанавливать их в память консоли в обход системы защиты, которая определяет лицензионность продукта. Да, это огромный шаг к пиратству, что на самом деле очень волнующе — консоль PS4 взламывали гораздо дольше.

Но самое смешное в том, что на самом деле консоль PlayStation 5 до сих пор в огромном дефиците — пользователи уже два года пытаются купить эту консоль, но всё никак не могут получить доступ к приставке. Чипов для PlayStation 5 выпускают мало, консоль попадает в продажу лишь на определенных рынках, плюс исключительно в небольших партиях, так что желающих купить гаджет очень много, а вот самих приставок не хватает. Так что взлом консоли это очень круто и многих заинтересует возможность бесплатно устанавливать видеоигры, но нужно понимать, что сейчас владельцев PlayStation 5 так мало, что опция будет востребована лишь в узких кругах энтузиастов, но не более того.
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