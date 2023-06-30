Хакеры взломали TSMC и требуют 70 миллионов долларов

«TSMC недавно узнала, что один из наших поставщиков IT-оборудования столкнулся с инцидентом кибербезопасности, который привёл к утечке информации, относящейся к начальной настройке и конфигурации сервера. В TSMC каждый аппаратный компонент проходит ряд обширных проверок и настроек, включая настройки безопасности, перед установкой в систему TSMC. Но этот инцидент не повлиял на бизнес-операции TSMC и не скомпрометировал информацию о клиентах TSMC», — официально заявили в компании. С другой стороны, в ответ на инцидент и и в соответствии с руководством по безопасности, TSMC немедленно прекратила обмен данными с поставщиком, пострадавшим от взлома. TSMC указала, что это рутинная процедура в случае взлома и в настоящее время проводится расследование данного киберпроисшествия правоохранительным органом.