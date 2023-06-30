Хакеры взломали TSMC и требуют 70 миллионов долларов

Группа хакеров-шифровальщиков LockBit недавно заявили, что им удалось взломать серверы компании TSMC, при этом TSMC заявляет, что один из её поставщиков действительно был скомпрометирован, но никакой точной информации о том, кто именно это сделал, не предоставляется. Сами же киберпреступники заявили, что требуют от производителя выкуп в размере 70 миллионов долларов до 6 августа и угрожают утечкой значительного объёма секретной информации, если выкуп не будет выплачен вовремя. Сама же TSMC заявила изданию SecurityWeek, что их сеть не была взломана, но один из поставщиков IT-оборудования действительно подвергся атаке, так что не совсем понятно, пострадала в итоге компания или нет.

«TSMC недавно узнала, что один из наших поставщиков IT-оборудования столкнулся с инцидентом кибербезопасности, который привёл к утечке информации, относящейся к начальной настройке и конфигурации сервера. В TSMC каждый аппаратный компонент проходит ряд обширных проверок и настроек, включая настройки безопасности, перед установкой в систему TSMC. Но этот инцидент не повлиял на бизнес-операции TSMC и не скомпрометировал информацию о клиентах TSMC», — официально заявили в компании. С другой стороны, в ответ на инцидент и и в соответствии с руководством по безопасности, TSMC немедленно прекратила обмен данными с поставщиком, пострадавшим от взлома. TSMC указала, что это рутинная процедура в случае взлома и в настоящее время проводится расследование данного киберпроисшествия правоохранительным органом.