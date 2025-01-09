Halliday представила умные очки DigiWindow…

Помимо этого, они могут отображать уведомления со смартфона, подсказки с заметками (что пригодится на важной встрече, собеседовании или экзамене) и навигационные инструкции. В дужках очков встроены динамики, которые могут воспроизводить музыку или читать сообщения, но главной особенностью остаётся дисплей. Кроме того, компания заявляет о наличии проактивного ИИ-ассистента, который способен предоставлять полезную информацию во время беседы, но пока что эта функция находится очень далеко от релиза и говорить об этом слишком рано. Но в целом идея достаточно интересная, потому что такие очки можно использовать в повседневной жизни, тогда как большие AR-шлемы носить на работу или на улице не совсем удобно по понятным причинам.