Halliday представила умные очки DigiWindow

Стартап Halliday представил на выставке CES 2025 свои новые умные очки — они проецируют изображение с круглого дисплея небольшого диаметра прямо в глаз пользователя. Устройство, создающее изображение, называется DigiWindow — это крохотный модуль, который размещается внутри оправы очков чуть выше правого глаза и совершенно незаметен с внешней стороны. DigiWindow направляет изображение прямо на глаз, что исключает необходимость использования дорогих AR-линз, и это делает очки от Halliday более доступными по цене. Кроме того, их можно оснастить линзами с диоптриями, что крайне важно для пользователей с плохим зрением. На данный момент очки Halliday поддерживают перевод на 40 языков в режиме реального времени.

Помимо этого, они могут отображать уведомления со смартфона, подсказки с заметками (что пригодится на важной встрече, собеседовании или экзамене) и навигационные инструкции. В дужках очков встроены динамики, которые могут воспроизводить музыку или читать сообщения, но главной особенностью остаётся дисплей. Кроме того, компания заявляет о наличии проактивного ИИ-ассистента, который способен предоставлять полезную информацию во время беседы, но пока что эта функция находится очень далеко от релиза и говорить об этом слишком рано. Но в целом идея достаточно интересная, потому что такие очки можно использовать в повседневной жизни, тогда как большие AR-шлемы носить на работу или на улице не совсем удобно по понятным причинам.