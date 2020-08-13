Halo: Infinite перенесен на 2021 год

Компания 343 Industries объявила о переносе игры Halo: Infinite. Об этом мы узнали из официальной страницы в социальной сети. Разработчик опубликовал новость о том, что игра будет перенесена на 2021 год. Перенос игры связан с множеством факторов, продолжающая угроза COVID-19, доработка игры и другие.

Halo: Infinite вызвала негативную реакцию фанатов после выпуска демо-версии игрового процесса в основном из-за низкой графической составляющей. Разработчик 343 Industries планирует довести до ума игру и выпустить ее, а фанатам ничего не остается, кроме как ждать релиза.