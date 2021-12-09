Halo Infinite выходит на Xbox Game Pass

После запуска долгожданного шутера от первого лица Halo Infinite, Microsoft объявила, что Halo Infinite теперь также доступна для тех, кто подписался на услугу Xbox Game Pass. Созданная 343 Industries и опубликованная Xbox Game Studios, последняя игра в этой серии является восьмой по счету основной игрой во франшизе и снова позволяет вам принять форму Мастера Чифа во время его битвы с врагом Banished в мире Forerunner Zeta Halo. В отличие от предыдущих частей серии, многопользовательская часть игры бесплатна.
Наслаждайтесь истинной спартанской свободой в самой большой, открытой и наполненной приключениями игре Halo. Halo Infinite теперь доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, ПК в Windows и Steam, а также на Xbox Game Pass, включая консоль, ПК и Cloud Gaming (бета). Halo Infinite - самая доступная игра франшизы с бесплатной многопользовательской игрой и полной кампанией, доступной в первый день с Xbox Game Pass.