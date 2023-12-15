Характеристики AMD Ryzen 8000G попали в сеть

Сегодня характеристики и основные особенности APU (система на кристалле с интегрированной графикой) AMD Ryzen 8000G под кодовым названием Hawk Point утекли в сеть благодаря компании ASRock, которая эту информацию подтвердила. Новые системы на кристалле из семейства Hawk Point в сегменте настольных ПК с сокетом AM5 будут использовать две ключевые технологии — архитектуру ядра Zen 4, которая будет отвечать за ядра центрального процессора, а также архитектуру ядра RDNA 3, которая отвечает за графику. Специалисты отмечают, что эта новая линейка процессоров будет поддерживаться материнскими платами на сокете AM5 с использованием последней версии BIOS, которая уже была выпущена для нескольких продуктов 600-серии в ближайшее время. Собственно, благодаря релизу компании ASRock основные характеристики новых процессоров и удалось подтвердить.

Важно отметить, что процессоры APU AMD Ryzen 8000G будут доступны как в версиях PRO (топовая комплектация ядер), так и без приставки PRO — они имеют абсолютно идентичные характеристики, разница лишь в качестве кристалла в чиплете. Флагманской моделью выступит процессор Ryzen 7 8700G, который будет иметь 8 ядер, 16 потоков, базовую тактовую частоту в 4,2 ГГц и максимальную тактовую частоту в 5,1 ГГц. Также будет доступен процессор Ryzen 5 8600G, который предложит 6 ядер, 12 потоков, базовую тактовую частоту в 4,35 ГГц и максимальную тактовую частоту в 5,0 ГГц. Стоимость процессоров пока что не сообщается.