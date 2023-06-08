Характеристики Intel Core Ultra 7 1002H слили в сеть

В сети появился утечка информации о новом процессоре Intel Meteor Lake-P с новым брендингом Core Ultra, который также имеет весьма интересную конфигурацию ядер. Речь идёт о процессоре Intel Core Ultra 7 1002H — это чип поколения Meteor Lake (14-го поколения), предназначенный для ноутбуков. Он имеет 6 P-ядер и 8 E-ядер на вычислительном кристалле и два E-ядра на кристалле системы на чипе. Всего процессор получил 16 ядер и 22 потока, при этом он был протестирован на платформе RVP (Reference Evaluation Platform) с BIOS, датированным 8 мая 2023 года. Базовая тактовая частота процессора составляет 3,0 ГГц, и это очень низкое значение, что ожидаемо для очень раннего инженерного образца.

Образцы процессоров Intel Meteor Lake-P, которые западные журналисты видели на выставке Computex 2023, также работали на частоте около 3,0-3,1 ГГц. Максимальная частота в пиковых нагрузках составляла 4,2 ГГц, и это тоже ранние образцы, поэтому финальная частота должна быть близкой к диапазону 5 ГГц. Вероятно, компания планирует представить процессоры нового поколения со свежим брендингом уже в самое ближайшее время — ориентировочно в следующем месяце. И это, вероятно, крайне интересное решение для тех, кто хочет ноутбук на процессоре Intel, потому что новое поколение будет гораздо более производительным, нежели то, что сейчас покупают пользователи. Вопрос только в том, насколько дорогими будут свежие чипы — от этого зависит и конечная стоимость ноутбука.
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