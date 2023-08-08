Характеристики Intel Core i5-14600K появились в сети

Сегодня появилась информация о том, что компания Intel решила не менять дизайн процессора Core i5-14600K по сравнению с его предшественником. Процессор, который будут производить по 10 нм технологическому процессу, по-прежнему имеет шесть P-ядер и восемь E-ядер — это та же структура расположения ядер, которую мы видели у существующего Core i5-13600K. В результате Core i5-14600K обладает 14 ядрами и 20 потоками и только P-ядра используют технологию Hyper-Threading, что вполне логично на самом деле. Что касается кэша, Core i5-14600K сохраняет 24 МБ L3-кэша и 20 МБ L2-кэша от Core i5-13600K, обеспечивая общий объём кэша 44 МБ. Кроме того, согласно утечке информации из CPU-Z, Core i5-14600K имеет максимальную тактовую частоту 5,3 ГГц, так что по сравнению с текущим Core i5-13600K новый Core i5-14600K имеет на 200 МГц более высокую максимальную тактовую частоту.

Также известно, что P-ядра Core i5-14600K работают на частоте 3,5 ГГц, такой же, как у Core i5-13600K, а базовая частота для E-ядра неизвестна, но, по данным источника из Китая, E-ядро достигает 4 ГГц, что на 100 МГц больше, чем у текущего Core i5-13600K. При этом у процессора то же тепловыделение, что вполне логично. И на самом деле новое поколение процессоров выглядит просто ужасным — производитель просто слегка поднял тактовую частоту процессора, но оставил то же количество ядер, ту же архитектуру и даже технологический процесс. Так что будем смотреть на цены — всё зависит именно от них.
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