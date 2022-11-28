Характеристики Intel Core i7-1370P слили в сеть

В последнее время появляется достаточно много информации о мобильных версиях процессоров нового поколения компании Intel, которые, вероятно, в ближайшее время официально поступят в продажу. В этом плане у нас тоже есть очень хорошие новости, которые должны поднять настроение тем, кто планировал в обозримом будущем купить ноутбук на новой платформе. Дело в том, что в сети появились новости о том, что компания Intel готовит к релизу процессор Core i7-1370P, который создан специально для ноутбуков и обладает достаточно приятной производительностью за свои деньги. Это очень важный момент, так как если процессор предоставляет производительность за огромную цену, то пользователям это не очень понравится и покупать такое они не станут.

Всего у процессора Intel Core i7-1370P будет 14 ядер, шесть из которых являются производительными, а восемь — энергоэффективными. Это вполне разумная конфигурация при учёте того, что процессор создан для ноутбука и ему нужно в том числе обеспечивать адекватную автономную работу устройства. При этом процессор будет работать на частоте до 5,0 ГГц, что крайне важно, так как можно смело говорить о высокой производительности даже мобильного чипа, а стоимость обещают на уровне предыдущего поколения, то есть без заметного роста стоимости. Это очень приятно, так как в будущем на этих процессорах будут созданы ноутбуки нового поколения, способные справиться с любыми задачами и при этом работать от одного заряда довольно долго.
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