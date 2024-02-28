Характеристики Intel Core i9-14900KS окончательно слили в сеть

Сегодня в сети появилась детальная информация о процессоре Intel Core i9-14900KS — ритейлер представил страницу продукта и указал все характеристики нового чипа, который в ближайшее время должен поступить в продажу. Чип Intel Core i9-14900KS будет первым в мире процессором, демонстрирующим тактовую частоту в 6,2 ГГц буквально из коробки, превосходя тем самым процессоры Core i9-14900K и Core i9-13900KS, которые имели тактовую частоту до 6,0 ГГц на момент релиза. Соответственно, этот чип будет самым производительным предложением компании Intel в рамках семейства 14-го поколения. Более того, если верить инсайдерам, модель будет последним чипом в серии перед переходом производителя на свою новую платформу LGA 1851.

Также стоит напомнить, что совсем недавно в сеть слили характеристики этого же процессора из приложения OCCT — там указано, что настольный процессор Intel Core i9-14900KS будет иметь те же 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8 P-ядер и 16 E-ядер, что и процессор без индекса S в названии. Также процессор будет иметь 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2. При этом нужно понимать, что базовая тактовая частота будет установлена на уровне 3,2 ГГц, а максимальная частота — на уровне 6,2 ГГц. Это на 200 МГц больше, чем текущие самые быстрые процессоры Core i9-13900KS и Core i9-14900K. Правда, за прирост производительности придётся заплатить достаточно высокую цену — процессор в пиковых нагрузках потребляет до 400 Вт энергии. Это просто безумное энергопотребление.
Что нужно учитывать, покупая новый автомобиль в автосалоне?…
Покупка нового автомобиля — это значимое событие в жизни каждого автолюбителя. Если вы планируете выби…
Преимущества оформления кредита под залог авто и рекомендаци…
Займы под залог ПТС представляют собой форму кредитования, при которой машина используется в качестве …
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-…
Ранее мы проводили тестирование акустической системы SVEN SPS-725…
Epic Games Store разрешила игры на блокчейне…
Сегодня появилась официальная информация о том, что блокчейн-игры возвращаются на онлайн-площадку Epic Ga…
Характеристики Intel Core i9-14900KS окончательно слили в се…
Сегодня в сети появилась детальная информация о процессоре Intel Core i9-14900KS — ритейлер представил ст…
Apple отказалась от выпуска электрокара…
Вероятно, вы слышали, что компания Apple в тайне работала над автономным автомобилем, который должен был …
Компания Globaldrive проведёт прохват Sharmax Motors в Красн…
У нас отличные новости для поклонников экстрима и свежего воздуха — совсем скоро, 9 февраля, федеральная …
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor