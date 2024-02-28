Характеристики Intel Core i9-14900KS окончательно слили в сеть

Сегодня в сети появилась детальная информация о процессоре Intel Core i9-14900KS — ритейлер представил страницу продукта и указал все характеристики нового чипа, который в ближайшее время должен поступить в продажу. Чип Intel Core i9-14900KS будет первым в мире процессором, демонстрирующим тактовую частоту в 6,2 ГГц буквально из коробки, превосходя тем самым процессоры Core i9-14900K и Core i9-13900KS, которые имели тактовую частоту до 6,0 ГГц на момент релиза. Соответственно, этот чип будет самым производительным предложением компании Intel в рамках семейства 14-го поколения. Более того, если верить инсайдерам, модель будет последним чипом в серии перед переходом производителя на свою новую платформу LGA 1851.

Также стоит напомнить, что совсем недавно в сеть слили характеристики этого же процессора из приложения OCCT — там указано, что настольный процессор Intel Core i9-14900KS будет иметь те же 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8 P-ядер и 16 E-ядер, что и процессор без индекса S в названии. Также процессор будет иметь 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2. При этом нужно понимать, что базовая тактовая частота будет установлена на уровне 3,2 ГГц, а максимальная частота — на уровне 6,2 ГГц. Это на 200 МГц больше, чем текущие самые быстрые процессоры Core i9-13900KS и Core i9-14900K. Правда, за прирост производительности придётся заплатить достаточно высокую цену — процессор в пиковых нагрузках потребляет до 400 Вт энергии. Это просто безумное энергопотребление.