Характеристики Intel Core i9-14900KS окончательно слили в сеть

Также стоит напомнить, что совсем недавно в сеть слили характеристики этого же процессора из приложения OCCT — там указано, что настольный процессор Intel Core i9-14900KS будет иметь те же 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8 P-ядер и 16 E-ядер, что и процессор без индекса S в названии. Также процессор будет иметь 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2. При этом нужно понимать, что базовая тактовая частота будет установлена на уровне 3,2 ГГц, а максимальная частота — на уровне 6,2 ГГц. Это на 200 МГц больше, чем текущие самые быстрые процессоры Core i9-13900KS и Core i9-14900K. Правда, за прирост производительности придётся заплатить достаточно высокую цену — процессор в пиковых нагрузках потребляет до 400 Вт энергии. Это просто безумное энергопотребление.