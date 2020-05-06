Характеристики Qualcomm Snapdragon 875 слили в сеть

Пользователи привыкли к тому, что новые мобильные процессоры предоставляют больше производительности, больше мощности, больше возможности в современных играх. Однако реальность такова, что производители процессоров уже банально уперлись в то, что расти больше некуда — мощность повышается, но не так сильно, как раньше. К примеру, сейчас появились утечки о характеристиках процессора Qualcomm Snapdragon 875, который будет основан на ядрах Kryo 685, графическом ускорителе Adreno 660 и новом модеме Snapdragon X60. Все это позволит поддерживать 5G и более высокие частоты процессора, но в целом производитель делает упор на искусственный интеллект, на скорость обработки данных по сети, а не на производительность в играх.