Характеристики Samsung Galaxy Tab S6

Планшет будет сопровождаться аксессуарами для получения пользовательского опыта ПК. Среди них и новый стилус S Pen, который, по информации источника, получит функцию Air Mouse, дополняющую жесты. Исходя из названия, можно предположить, что речь идет о своеобразной виртуальной мыши для удобного использования некоторых функций, в том числе в режиме DeX. Технология будет энергозатратной: при 6 часах работы от полной зарядки стилуса в обычном режиме, с Air Mouse «карандаш» будет работать всего 30 минут. Galaxy Tab S6 получит AMOLED-дисплей с разрешением 2560 х 1600 точек в корпусе с габаритами 244,5 х 159,5 х 5,7 мм и весом 420 г (предположительно, экран 10,5’’), чипсет Snapdragon 855, двойную основную камеру с 13-Мп основным (f/2.0) и 5-Мп вспомогательным (f/2.2) сенсорами, 8-Мп фронталку f/2.0 с функцией распознавания лица, аккумулятор на 7040 мАч, единственный цветовой вариант Mountain Grey и интерфейс One UI.О стоимости новинки пока неизвестно.