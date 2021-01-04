Характеристики и дату релиза Samsung Galaxy M02s слили в сеть

В конце прошлой недели поставщик секретной информации заявил, что Samsung на этой неделе выпустит в Индии смартфон серии Galaxy M с большим экраном. Вчера в сеть попали отчеты, в которых были опубликованы названия, характеристики и цена этого устройства. И сегодня южнокорейский технологический гигант официально подтвердил, что анонсирует этот телефон 7 января, но, к сожалению, пока что только на локальном рынке. Вероятно, производитель планирует протестировать гаджет и уже после этого отправлять устройство в официальную продажу в других регионах. Как и ожидалось, смартфон получит дисплей с диагональю 6,5 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 гигабайта оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 или 64 гигабайта.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M02s
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