Характеристики процессоров AMD Ryzen 7000 уже слили в сеть

Спецификации грядущих процессоров AMD Ryzen 7000 Raphael для настольных ПК, основанных на ядре Zen 4, наконец-то раскрыты. Мы можем подтвердить, что при запуске действительно будет четыре модели процессоров — речь идет о AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700Х и Ryzen 5 7600Х. Линейка процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК под кодовым названием Raphael будет запущена 15 сентября после официального мероприятия в конце этого месяца, что подтверждается утечкой информации, полученной накануне от сразу нескольких инсайдеров. Теперь нам удалось получить окончательные спецификации семейства процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, которые, как и ожидалось, будут иметь четыре SKU на основе архитектуры ядра Zen 4.

Поэтому, прежде чем перейти к основным спецификациям, мы должны отметить, что архитектура AMD Zen 4 обеспечивает повышение IPC (речь о производительности процессора) на 8-10%, но большая часть прироста производительности связана с более высокими тактовыми частотами и более высоким TDP, который дополняется каждый чип по сравнению с предыдущим поколением. AMD отметила увеличение производительности на 15 % в однопоточном режиме, 35 % в многопоточном и 25 % производительности на ватт при сравнении ядер Zen 4 и Zen 3. Правда, в конечном итоге еще не совсем понятно, сколько эти процессоры будут стоить. Будем надеяться, что компания не решит повышать цену в сравнении с предыдущим поколением, иначе у Intel вновь не будет конкурентов.