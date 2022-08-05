Характеристики процессоров AMD Ryzen 7000 уже слили в сеть

Поэтому, прежде чем перейти к основным спецификациям, мы должны отметить, что архитектура AMD Zen 4 обеспечивает повышение IPC (речь о производительности процессора) на 8-10%, но большая часть прироста производительности связана с более высокими тактовыми частотами и более высоким TDP, который дополняется каждый чип по сравнению с предыдущим поколением. AMD отметила увеличение производительности на 15 % в однопоточном режиме, 35 % в многопоточном и 25 % производительности на ватт при сравнении ядер Zen 4 и Zen 3. Правда, в конечном итоге еще не совсем понятно, сколько эти процессоры будут стоить. Будем надеяться, что компания не решит повышать цену в сравнении с предыдущим поколением, иначе у Intel вновь не будет конкурентов.