Характеристики умных часов OnePlus Watch 2R слили в сеть

Если верить неофициальной информации от множества западных журналистов, компания OnePlus выпустит смартфон Nord 4 уже совсем скоро, 16 июля, а вместе с ним производитель должен представить ещё планшет Pad 2, умные часы Watch 2R и беспроводные наушники Nord Buds 3 Pro. И, к счастью для многих фанатов, сегодня один из инсайдеров слил в сеть все характеристики новых умных часов Watch 2R. Согласно этой информации, часы OnePlus Watch 2R будут оснащены процессором Snapdragon Wear W5 от компании Qualcomm в сочетании с дополнительным энергоэффективным чипом BES2700. При этом часы получили 1,43-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 1000 нит, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, до 100 часов автономной работы от батареи и поддержку быстрой зарядки VOOC.

Ещё здесь реализован двухчастотный GPS и более 100 спортивных режимов, а работают часы на базе операционной системы Wear OS. Кроме того, грядущее устройство имеет сертификат IP68 для защиты от пыли и влаги, а также выдерживает погружение на глубину до 2,5 ATM, что вдвое меньше, чем у оригинальных Watch 2 с рейтингом 5 ATM, но всё равно лучше, чем ничего. При этом данных о стоимости новых умных часов пока что нет, но можно предположить, что производитель делает акцент на доступности новой модели, так как по характеристикам она уступает флагманам. Это хорошая новость для тех, кто давно хотел получить хорошие умные часы для повседневного использования, спорта или путешествий. Ждём в релизе.