Harley-Davidson прекратил производство электрического мотоцикла LiveWire

2019-10-15, Автор - Anna; Продукт - Harley-Davidson LiveWire ; [31]
Harley-Davidson временно прекратил производство и поставку своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем с зарядным оборудованием. Компания заявила, что на мотоциклах LiveWire все еще безопасно ездить, но она просит первых покупателей заряжать электрический мотоцикл в дилерских центрах, из-за возможных проблем с подключением их к розеткам с низким напряжением.

LiveWire был впервые представлен как концептуальный мотоцикл еще в 2014 году. Затем проект исчез из центра внимания на несколько лет, прежде чем Harley-Davidson вновь представил LiveWire в готовом виде в ноябре 2018 года. Его мощность 105 лошадиных сил, а стоимость почти $ 30 000.

Harley-Davidson - не единственная компания, которая столкнулась с проблемой выпуска своего первого электромобиля. В июне Audi выпустила отзыв о электрическом внедорожнике E-Tron, из-за опасений возгарания батареи. Несколько недель спустя китайский стартап EV также напомнил о своем первом электрическом внедорожнике после того, как загорелось несколько автомобилей.

Комментарии и отзывы Harley-Davidson LiveWire
Google выпустила новый ключ безопасности...
Google выпустила новый ключ безопасностиGoogle добавляет в линейку новый ключ безопасности Titan USB-C, который будет доступен в Google Store за ...
В GeForce Now от Nvidia теперь можно пои...
В GeForce Now от Nvidia теперь можно поиNvidia запустила свой сервис потоковой передачи игр GeForce Now на телефоны Android. Приложение GeForce N...
Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с па...
Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с паСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Roadgid, которая не перест...
Honor 20 Lite с AMOLED экраном официальн...
Honor 20 Lite с AMOLED экраном официальнHonor 20 Lite официально прибудет 22 октября без сканеров отпечатков пальцев на задней панели - датчик бу...
OnePlus не торопится запустить свой втор...
OnePlus не торопится запустить свой вторНесмотря на слухи о том, что OnePlus работает над 5G-версией OnePlus 7T Pro McLaren Edition, ни одно подо...
Разработчики WhatsApp добавляют новые фу...
Разработчики WhatsApp добавляют новые фуНаиболее важным изменением, в очередном обновлении WhatsApp для iOS, является возможность воспроизведени...
Corsair i145 выглядит шикарно...
Corsair i145 выглядит шикарноВ последнее время производители компьютеров стали активно выпускать свои компактные решения, так как это ...
iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 202...
iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 202Аналитики мобильного рынка уверены, что в первом квартале 2020 года компания Apple представит свой новый ...


Обзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камеройОбзор Roadgid Duo. Видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкойОбзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинкиОбзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинки
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Обычно пользователи весьма негативно высказываются о готовых компьютерах, так как это не самый оптимальны...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные драк...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные дракПришло время окунуться в удивительный мир войны против монстров и включить мозги на сто процентов, ведь и...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor