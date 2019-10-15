Harley-Davidson прекратил производство электрического мотоцикла LiveWire

Harley-Davidson временно прекратил производство и поставку своего первого электрического мотоцикла LiveWire из-за проблем с зарядным оборудованием. Компания заявила, что на мотоциклах LiveWire все еще безопасно ездить, но она просит первых покупателей заряжать электрический мотоцикл в дилерских центрах, из-за возможных проблем с подключением их к розеткам с низким напряжением.

LiveWire был впервые представлен как концептуальный мотоцикл еще в 2014 году. Затем проект исчез из центра внимания на несколько лет, прежде чем Harley-Davidson вновь представил LiveWire в готовом виде в ноябре 2018 года. Его мощность 105 лошадиных сил, а стоимость почти $ 30 000.

Harley-Davidson - не единственная компания, которая столкнулась с проблемой выпуска своего первого электромобиля. В июне Audi выпустила отзыв о электрическом внедорожнике E-Tron, из-за опасений возгарания батареи. Несколько недель спустя китайский стартап EV также напомнил о своем первом электрическом внедорожнике после того, как загорелось несколько автомобилей.