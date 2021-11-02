Harry Potter: Wizards Unite официально закрывают

Компания Niantic прекращает поддержку Harry Potter: Wizards Unite — студия объявила сегодня, что закроет AR-игру 31 января 2022 года. Перед закатом она планирует удалить игру из App Store, Google Play и Galaxy Store 6 декабря, в тот же день он также удалит все покупки в приложении, которые можно было совершать за реальные деньги, так что вложить средства больше не выйдет. Напомним, что Niantic впервые запустила Wizards Unite еще в 2019 году, но во многих отношениях она так и не повторила безудержный успех Pokémon Go. «Не все игры предназначены для вечной жизни», - заявили в компании о решении прекратить работу над игрой. «Наша цель с Harry Potter: Wizards Unite заключалась в том, чтобы оживить магию волшебного мира для миллионов игроков, когда они выходили на улицу и исследовали свои окрестности. Мы сделали это вместе, создав двухлетнюю сюжетную арку, которая скоро будет завершена».

Для Niantic это вторая игра, которую решили закрыть менее чем за два месяца. В сентябре компания объявила о прекращении разработки Catan: World Explorers еще до того, как игра стала широко доступной за пределами нескольких избранных рынков. Тогда, как и сейчас, Niantic заявляет, что воспользуется полученным опытом и применит его к будущим проектам. Предположительно, это включает в себя скорый релиз Pikmin Bloom, которая недавно был запущена в Сингапуре и Австралии, а также грядущей игры Transformers: Heavy Metal. В общей сложности студия заявляет, что работает над девятью играми и приложениями, некоторые из которых будут запущены в следующем году.
Комментарии и отзывы Harry Potter: Wizards Unite
Sony приобрела самую известную студию ремастеров Bluepoint G…
Sony приобрела самую известную студию ремастеров Bluepoint GПосле нескольких месяцев спекуляций, наконец стало официально известно что Sony приобретает Bluepoint Gam…
Минимальные характеристики, необходимые для запуска GTA Tril…
Минимальные характеристики, необходимые для запуска GTA TrilRockstar анонсировала GTA: The Trilogy. Это ремастеринг первых трех игр Grand Theft Auto. И теперь, согла…
Выпущен ремастер классической Quake…
Выпущен ремастер классической QuakeBethesda анонсировала и выпустила Quake с улучшенной графикой и визуальными эффектами, с представленными …
Фэнтезийная приключенческая игра Giants Uprising в раннем до…
Фэнтезийная приключенческая игра Giants Uprising в раннем доVARSAV Game Studios анонсировала фэнтезийную приключенческую игру Giants Uprising, про могущественного ги…
Destiny 2 получает кроссплатформенную поддержку…
Destiny 2 получает кроссплатформенную поддержкуBungie наконец-то включила поддержку кроссплатформенной поддержки для шутера Destiny 2. Данное нововведен…
Epic Games выиграла суд у Apple, но это лишь начало…
Epic Games выиграла суд у Apple, но это лишь началоКомпания Epic Games, возможно, одержала заметную победу в судебном процессе против Apple, но руководство …
Запуск SkateBIRD переносится на 16 сентября…
Запуск SkateBIRD переносится на 16 сентябряGlass Bottom Games переносит запуск увлекательной игры SkateBIRD. Изначально игра должна была выйти 12 ав…
Анонсирована средневековая фантастическая Action RPG-игра Ar…
Анонсирована средневековая фантастическая Action RPG-игра ArРазработчик Taner Game анонсировал новый игровой проект под названием Arise of Awakener. …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor