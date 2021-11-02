Harry Potter: Wizards Unite официально закрывают

Компания Niantic прекращает поддержку Harry Potter: Wizards Unite — студия объявила сегодня, что закроет AR-игру 31 января 2022 года. Перед закатом она планирует удалить игру из App Store, Google Play и Galaxy Store 6 декабря, в тот же день он также удалит все покупки в приложении, которые можно было совершать за реальные деньги, так что вложить средства больше не выйдет. Напомним, что Niantic впервые запустила Wizards Unite еще в 2019 году, но во многих отношениях она так и не повторила безудержный успех Pokémon Go. «Не все игры предназначены для вечной жизни», - заявили в компании о решении прекратить работу над игрой. «Наша цель с Harry Potter: Wizards Unite заключалась в том, чтобы оживить магию волшебного мира для миллионов игроков, когда они выходили на улицу и исследовали свои окрестности. Мы сделали это вместе, создав двухлетнюю сюжетную арку, которая скоро будет завершена».

Для Niantic это вторая игра, которую решили закрыть менее чем за два месяца. В сентябре компания объявила о прекращении разработки Catan: World Explorers еще до того, как игра стала широко доступной за пределами нескольких избранных рынков. Тогда, как и сейчас, Niantic заявляет, что воспользуется полученным опытом и применит его к будущим проектам. Предположительно, это включает в себя скорый релиз Pikmin Bloom, которая недавно был запущена в Сингапуре и Австралии, а также грядущей игры Transformers: Heavy Metal. В общей сложности студия заявляет, что работает над девятью играми и приложениями, некоторые из которых будут запущены в следующем году.