Hasbro представили новою серию игрушек по фильму «Мстители: Война Бесконечности»

На экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже отбил затраты на свое производство всего за одни выходные. Этот фильм является кульминацией 10-летней истории киновселенной Marvel, и, естественно, повлек за собой выпуск различной побочной продукции, от брендированной газированной воды до фигурок персонажей.
Автор - Артем Костенко
Так, известная всему миру компания Hasbro, выпустила специальную серию игрушек, посвященную новой киноленте, а презентацию провела на территории интерактивной выставки «Мстители. Секретная база» в ТЦ Авиапарк. В Hasbro прекрасно понимают, что современные дети отдают предпочтения компьютерным технологиям, нежели традиционным игрушкам, поэтому главный упор в новой коллекции был сделан на маску дополненной реальности, которая представляет собой новый способ игры, а именно, полное погружение в роль Железного Человека.
Для игры необходимо поместить совместимый смартфон с маску, разложить метки дополненной реальности по комнате, надеть маску и приготовься к сражению. Танос и другие враги будут возникать из меток, а с помощью манипулятора в виде перчатки, предстоит их отстреливать.
Не забыты и традиционные фигурки: Тора, Железного Человека, Звездного Лорда, Первого Мстителя и Черной Вдовы размером 15 см. При помощи набора с фигурками Железного Человека и Таноса, каждый может спасти Вселенную, почувствовать себя супергероем или, наоборот, разрушить ее, приняв сторону титана.
Все фигурки идут в комплекте с аксессуаром, на котором крепится один из Камней Бесконечности. Последние нужны для совместной работы с маской дополненной реальности и открывают новые возможности для нее.
Если же детям по душе не передвигать модельки, а самим взять в руки оружие, то на выбор предлагается Перчатка Бесконечности, интерактивный молот Тора и прочие артефакты Мстителей, со звуковыми и световыми эффектами. Благодаря комплектам экипировки NERF, ребенок может настроить игровое снаряжение под себя, собирая, комбинируя и модифицируя элементы из набора. В комплект также входят бластеры со стрелами в виде характерных для каждого персонажа атрибутов (паутина Человека-паука, перчатка Халка, щит Первого Мстителя, перчатка Железного Человека и бластер Звёздного Лорда). Наборы отлично подойдут для косплея персонажей.
Еще одна серия фигурок – Титаны. В комплекте с персонажами фильма идут специальные устройства Power Pack, которые активируют в фигурках русскую речь, причем озвучивают их актеры дубляжа, принимавшие непосредственное участие в озвучке самого фильма.
Автор - Артем Костенко