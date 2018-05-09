Hasbro представили новою серию игрушек по фильму «Мстители: Война Бесконечности»

На экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже отбил затраты на свое производство всего за одни выходные. Этот фильм является кульминацией 10-летней истории киновселенной Marvel, и, естественно, повлек за собой выпуск различной побочной продукции, от брендированной газированной воды до фигурок персонажей.

Так, известная всему миру компания Hasbro, выпустила специальную серию игрушек, посвященную новой киноленте, а презентацию провела на территории интерактивной выставки «Мстители. Секретная база» в ТЦ Авиапарк. В Hasbro прекрасно понимают, что современные дети отдают предпочтения компьютерным технологиям, нежели традиционным игрушкам, поэтому главный упор в новой коллекции был сделан на маску дополненной реальности, которая представляет собой новый способ игры, а именно, полное погружение в роль Железного Человека.

Для игры необходимо поместить совместимый смартфон с маску, разложить метки дополненной реальности по комнате, надеть маску и приготовься к сражению. Танос и другие враги будут возникать из меток, а с помощью манипулятора в виде перчатки, предстоит их отстреливать.

Не забыты и традиционные фигурки: Тора, Железного Человека, Звездного Лорда, Первого Мстителя и Черной Вдовы размером 15 см. При помощи набора с фигурками Железного Человека и Таноса, каждый может спасти Вселенную, почувствовать себя супергероем или, наоборот, разрушить ее, приняв сторону титана.

Все фигурки идут в комплекте с аксессуаром, на котором крепится один из Камней Бесконечности. Последние нужны для совместной работы с маской дополненной реальности и открывают новые возможности для нее.

Если же детям по душе не передвигать модельки, а самим взять в руки оружие, то на выбор предлагается Перчатка Бесконечности, интерактивный молот Тора и прочие артефакты Мстителей, со звуковыми и световыми эффектами. Благодаря комплектам экипировки NERF, ребенок может настроить игровое снаряжение под себя, собирая, комбинируя и модифицируя элементы из набора. В комплект также входят бластеры со стрелами в виде характерных для каждого персонажа атрибутов (паутина Человека-паука, перчатка Халка, щит Первого Мстителя, перчатка Железного Человека и бластер Звёздного Лорда). Наборы отлично подойдут для косплея персонажей.

Еще одна серия фигурок – Титаны. В комплекте с персонажами фильма идут специальные устройства Power Pack, которые активируют в фигурках русскую речь, причем озвучивают их актеры дубляжа, принимавшие непосредственное участие в озвучке самого фильма.Автор - Артем Костенко