Hennessey Project Deep Space - концепт шестиколесного электромобиля

Hennessey - компания, которая уже долгое время занимается выпуском спортивных автомобилей, грузовиков и внедорожников, делая их еще быстрее. Компания представила свой первый концепт электромобиля под названием Project Deep Space.

Deep Space - это шестиколесный электромобиль, использующий шесть электродвигателей. Шесть колес были выбраны, чтобы улучшить сцепление с дорогой и позволить автомобилю разгоняться еще быстрее. Автомобиль будет иметь четырехместную кабину с ромбовидным расположением сидений, которое помещает водителя посередине автомобиля. Сзади предусмотрены плоские сиденья, призванные привнести роскошь частного самолета в сегмент Hyper GT. Hennessey заявляет, что это будет самый дорогой электромобиль в мире по цене от 3 миллионов долларов, а производство начнется в 2026 году.
Комментарии и отзывы Hennessey Project Deep Space
Представлен уникальный суперкар Ferrari BR20…
Представлен уникальный суперкар Ferrari BR20Ferarri представила новый уникальный суперкар Ferrari BR20, который основан на платформе GTC4Lusso и осна…
Представлен Novitec Ferrari Roma…
Представлен Novitec Ferrari RomaNovitec представила свой Novitec Ferrari Roma, и этот автомобиль получил ряд улучшений по сравнению со ст…
Летающий ховербайк XTurismo…
Летающий ховербайк XTurismoЯпонская компания ALI Technologies разработала свой персональный ховербайк для городских поездок под назв…
Официальный выход Novitec Ferrari F8 Spider N-Largo…
Официальный выход Novitec Ferrari F8 Spider N-LargoNovitec запускает специальную версию Ferrari F8 Spider - Novitec Ferrari F8 Spider N-Largo. Всего будет в…
Представлен Audi A8 2022 года с новейшими технологиями…
Представлен Audi A8 2022 года с новейшими технологиямиAudi представила свой Audi A8 2022 года. Автомобиль отличается новым дизайном, в нем использованы новейши…
Опубликованы тизерные фотографии Kia Concept EV9…
Опубликованы тизерные фотографии Kia Concept EV9Kia опубликовала несколько тизерных фотографий своего нового Kia Concept EV9, которые призваны дать нам п…
Aston Martin DBX от Mansory…
Aston Martin DBX от MansoryMansory - одна из тюнинговых компаний, которая берет крутые автомобили и делает их еще лучше. Последний а…
Десятый Porsche Experience Center будет посторен в Торонто…
Десятый Porsche Experience Center будет посторен в ТоронтоКомпания Porsche объявила, что будет строить свой 10-й Porsche Experience Center в Торонто, выпустив неск…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor