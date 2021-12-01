Hennessey Project Deep Space - концепт шестиколесного электромобиля

Hennessey - компания, которая уже долгое время занимается выпуском спортивных автомобилей, грузовиков и внедорожников, делая их еще быстрее. Компания представила свой первый концепт электромобиля под названием Project Deep Space.

Deep Space - это шестиколесный электромобиль, использующий шесть электродвигателей. Шесть колес были выбраны, чтобы улучшить сцепление с дорогой и позволить автомобилю разгоняться еще быстрее. Автомобиль будет иметь четырехместную кабину с ромбовидным расположением сидений, которое помещает водителя посередине автомобиля. Сзади предусмотрены плоские сиденья, призванные привнести роскошь частного самолета в сегмент Hyper GT. Hennessey заявляет, что это будет самый дорогой электромобиль в мире по цене от 3 миллионов долларов, а производство начнется в 2026 году.