Hertz покупает 100000 автомобилей Tesla для нового парка электромобилей

Компания по аренде автомобилей Hertz сообщила, что они разместили заказ на 100000 электромобилей Tesla для нового парка электромобилей. Компания заявила, что к концу 2022 года получит 100000 автомобилей и что у нее будет самый большой парк электромобилей в США.

Поскольку интерес потребителей к электромобилям стремительно растет, Hertz сегодня объявляет о значительных инвестициях, чтобы предложить самый большой парк прокатных электромобилей в Северной Америке и один из крупнейших в мире. Это включает в себя первоначальный заказ на 100000 Tesla к концу 2022 года и новую инфраструктуру зарядки электромобилей во всех подразделениях компании по всему миру. По данным Pew, сегодня 40 процентов потребителей в США говорят, что они, вероятно, обратят внимание на электромобиль в следующий раз, когда захотят купить новый автомобиль. Мировые продажи электромобилей за последний год резко выросли на 200 процентов и, вероятно, будут продолжать расти благодаря обязательствам мировых автопроизводителей по увеличению продаж электромобилей. Например, в августе три американских автопроизводителя пообещали увеличить продажи электромобилей до 40-50 процентов к 2030 году.
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