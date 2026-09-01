В США стоимость NVIDIA GeForce RTX 5090 подскочила до 5000 долларов

В Соединенных Штатах розничные цены на стандартные видеокарты GeForce RTX 5090 подскочили приблизительно до пяти тысяч долларов, а модель ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC оказалась в перечне PCPartPicker с ценником в 5099 долларов. Важно подчеркнуть, что TUF Gaming представляет собой рядовую карту с воздушной системой охлаждения, а не лимитированный экземпляр с индивидуальным номером или устройство, созданное для запредельного разгона. Ее стоимость теперь незначительно превышает начальную цену MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z, которая составляла 5090,99 доллара. Прочие размещенные предложения демонстрируют, что подобная ситуация не является исключением. Gigabyte AORUS Master оценивалась в 4929,99 доллара, тогда как Zotac Solid OC продавалась за 4999,99 доллара. Согласно доступным сведениям, цена на AORUS возросла с 4159,99 доллара в начале августа до 4929,99 доллара к 21-му числу того же месяца. Официальный стартовый ценник NVIDIA для GeForce RTX 5090 в США по-прежнему зафиксирован на отметке 1999 долларов.

Иными словами, стоимость в 5099 долларов превышает рекомендованную ориентировочную цену примерно на 155 процентов. Однако подобное сопоставление требует осторожного подхода, поскольку установленная NVIDIA розничная цена касается главным образом версий Founders Edition и простых партнерских решений, но не распространяется на все модели с заводским разгоном. Тем не менее обычная TUF, чья цена более чем вдвое с лишним выше заявленной стартовой, демонстрирует исключительную надбавку на рынке. Видеоадаптер RTX 5090 базируется на архитектуре NVIDIA Blackwell и оснащен 32 гигабайтами памяти GDDR7. Потребность со стороны геймеров, специалистов по рендерингу и тех, кто запускает локальные ИИ-модели, столкнулась с дефицитом предложения и удорожанием чипов памяти. Значительный объем встроенной памяти делает карту особенно привлекательной для задач вывода нейросетей и генерации контента, что позволяет покупателям оправдывать суммы, которые было бы трудно выдержать, полагаясь исключительно на игровой спрос.