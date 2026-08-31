Процессоры Intel на Amazon стали популярнее, чем AMD

Intel снова оказались в числе лидеров продаж настольных процессоров на Amazon, прервав длительную серию успехов AMD. Согласно доступным данным, модель Core Ultra 7 270K Plus поднялась на шестую строчку рейтинга при цене около 290 долларов, тогда как Core i7-14700K занял девятую позицию. Успех 270K Plus во многом объясняется удачным сочетанием цены в 299 долларов и наличием 24 ядер. В свою очередь, 14700K продолжает привлекать тех, кто уже владеет материнскими платами с разъёмом LGA1700, а также пользователей, ориентированных на использование памяти DDR4. Правда, таким покупателям придётся позаботиться о свежих версиях BIOS и следовать рекомендованным Intel настройкам энергопотребления.

Важно понимать, что рейтинги Amazon не показывают общую картину мирового рынка. Они отражают лишь ситуацию в одном конкретном магазине за ограниченный промежуток времени, а также зависят от наличия товара на складе и проводимых маркетинговых акций. AMD по-прежнему удерживает большинство верхних строчек, причём особой популярностью пользуются игровые модели серии X3D и доступные процессоры на платформе AM4.Тем не менее, подобные изменения указывают на то, что снижение цен на продукцию Intel делает её более конкурентоспособной в рознице. При этом слабым местом остаётся ограниченный срок жизни платформы, так как появление Nova Lake, судя по всему, будет связано с очередной заменой сокета.
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