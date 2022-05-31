Hisense представил первый в мире проектор с многоцветным экраном 4K — Vidda C1

Сегодня Hisense представила новейший продукт компании — Hisense Vidda C1. Vidda C1 считается новаторским продуктом в категории экранных проекторов, поскольку проектор Vidda C1 является первым в мире проектором с многоцветным экраном с разрешением 4K.

Hisense Vidda C1 способен выводить визуальные медиафайлы на экран со световым потоком до 1350 ANSI люмен с охватом цветовой гаммы, достигающим 202% в цветовом пространстве BT.709. Значения точности цветопередачи относительно шокируют: △ E≈0,9, а также 10-битная глубина цвета. Экранный проектор также может поддерживать частоту обновления до 240 Гц, использовать технологию повышения частоты обновления движения MEMC, декодировать визуальные носители HDR 10+ и даже выводить их соответствующим образом.

Что касается чипсета, Hisense Vidda C1 оснащен процессором MediaTek MT9669 с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ встроенной памяти. В сочетании со встроенными датчиками CMOS и ToF экранный проектор может собирать данные из вашего окружения, а затем использовать искусственный интеллект для автоматической калибровки вывода на экран для наилучшего воспроизведения мультимедиа. Например, экранный проектор может автоматически калибровать фокусировку, выравнивание наклона, размер экрана и даже ориентацию в зависимости от окружающей обстановки.

В маркетинговых материалах Hisense указано, что рекомендуемый размер проекции Vidda C1 составляет 80–150 дюймов. Имея это в виду, помимо просмотра фильмов на большом экране, проектор также может стать отличным компаньоном для игр на большом экране. Благодаря номинальной задержке всего 12 мс и поддержке частоты обновления до 240 Гц игры на 150-дюймовом экране еще никогда не были такими красочными. Hisense Vidda C1 оснащен двойным стереодинамиком с двумя динамиками по 10 Вт, встроенными снаружи. Динамики поддерживают звук Dolby Atmos и dts Hi-Res для тех, кто предпочитает более насыщенный и захватывающий звук.
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