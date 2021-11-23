Hitman 3 VR выйдет на ПК в январе

Версия Hitman 3 VR отправится в релиз на ПК в следующем году, согласно заявлению разработчиков из студии IO Interactive, в котором излагается дорожная карта контента, который игроки могут ожидать во второй год поддержки Hitman 3. Конечно, одним из наиболее значительных обновлений является поддержка VR для ПК, поскольку VR-версия игры была эксклюзивной для PlayStation VR, когда она только вышла. Теперь же разработчики выпустили видео, на котором вкратце показано, как Hitman 3 VR работает как с Oculus Rift S, так и с Valve Index. Опыт в виртуальной реальности уже выглядит более захватывающим, чем версия PSVR, которая поддерживает только геймпад DualShock 4 и его ограниченное управление движением.

Теперь же пользователи смогут использовать внешние контроллеры Move, которые обеспечивают больше контроля над виртуальным миром. Помимо Hitman 3 VR, выходящего на ПК, IO Interactive также объявила, что игра официально привлекла 50 миллионов игроков, что сделало ее самой популярной игрой Hitman в серии. Кроме того, в следующем году IO Interactive добавит серию новых карт, сюжетных линий и режимов, наряду с постоянным добавлением режима Elusive Target Arcade и поддержкой трассировки лучей на ПК. Стоит уточнить, что Hitman 3 VR выйдет на ПК в январе 2022 года, но подробностей пока нет. IO Interactive должна в ближайшее время рассказать больше интересных подробностей об этом, но, в любом случае, это отличные новости для поклонников лысого киллера.