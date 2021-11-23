Теперь же пользователи смогут использовать внешние контроллеры Move, которые обеспечивают больше контроля над виртуальным миром. Помимо Hitman 3 VR, выходящего на ПК, IO Interactive также объявила, что игра официально привлекла 50 миллионов игроков, что сделало ее самой популярной игрой Hitman в серии. Кроме того, в следующем году IO Interactive добавит серию новых карт, сюжетных линий и режимов, наряду с постоянным добавлением режима Elusive Target Arcade и поддержкой трассировки лучей на ПК. Стоит уточнить, что Hitman 3 VR выйдет на ПК в январе 2022 года, но подробностей пока нет. IO Interactive должна в ближайшее время рассказать больше интересных подробностей об этом, но, в любом случае, это отличные новости для поклонников лысого киллера.