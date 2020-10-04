Hitman 3: дата выхода, сюжет и многое другое

Hitman 3 продолжает историю всеми любимого хладнокровного и крутого убийцы: Агента 47.

На этот раз у агента будет возможность путешествовать на цыпочках по всему миру в качестве кровожадного мастера невидимости в виртуальной реальности. Помимо изобретательных способов убивать, франшиза Hitman также хорошо известна своими живописными, графически впечатляющими миссиями, такие места, как оживленные, красочные прилавки со специями в Марракеше и зеленые тропические леса Колумбии, невероятно красивы.

Игроки смогут испытать эти потрясающие локации в виртуальной реальности. Также будет возможность импортировать локации из последних двух игр Hitman 3.

Дата выхода Hitman 3 - 20 января 2021 года. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X, а также на Google Stadia. Игра выйдет и на ПК, но будет доступна эксклюзивно в Epic Games Store в течение одного года.