Ходят слухи, что Snapdragon 8 Gen 1+ будет анонсирован на следующей неделе

Ожидается, что Qualcomm скоро объявит о своем Snapdragon 8 Gen 1+, а запуск может состояться на следующей неделе, согласно китайскому информатору. Несмотря на более ранние заявления о том, что выпуск чипсета может быть отложен до второй половины этого года, теперь мы получаем противоречивое заявление, в котором говорится, что запуск состоится в следующую пятницу, 20 мая. Ожидается, что помимо флагманского чипсета Qualcomm выпустит свой Snapdragon 7, чипсет 1 поколения.

Если эти слухи подтвердятся, то мы можем ожидать шквал объявлений от производителей смартфонов, подтверждающих новые устройства с новейшими чипсетами Qualcomm. Ожидается, что новый SD 8 Gen 1+ (кодовое название SM8475) будет выпущен TSMC, в отличие от текущего SD 8 Gen 1, который изготовлен Samsung. Ожидается, что основное различие между двумя чипсетами будет в графическом процессоре, где новый чип должен получить прирост производительности. Ожидается, что ЦП останется неизменным по сравнению с SD 8 Gen 1 с одним Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц, тремя высокопроизводительными модулями Cortex-A710 и четырьмя ядрами Cortex-A510 для повышения эффективности.
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