Ходят слухи, что Snapdragon 8 Gen 1+ будет анонсирован на следующей неделе

Если эти слухи подтвердятся, то мы можем ожидать шквал объявлений от производителей смартфонов, подтверждающих новые устройства с новейшими чипсетами Qualcomm. Ожидается, что новый SD 8 Gen 1+ (кодовое название SM8475) будет выпущен TSMC, в отличие от текущего SD 8 Gen 1, который изготовлен Samsung. Ожидается, что основное различие между двумя чипсетами будет в графическом процессоре, где новый чип должен получить прирост производительности. Ожидается, что ЦП останется неизменным по сравнению с SD 8 Gen 1 с одним Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц, тремя высокопроизводительными модулями Cortex-A710 и четырьмя ядрами Cortex-A510 для повышения эффективности.