Hollow Knight было продано уже более 1 миллиона копий

Hollow Knight, получившая название Metroidvania, разработана Team Cherry, и была довольно успешной в инди-жанре. Команда Cherry в настоящее время празднует выпуск Hollow Knight для приставок Nintendo. Но совершенно недавно игра перешла порог продаж в 1 миллион копий для PC.Президент Nintendo America - Реджи Филс-Эйм рассказал, что Hollow Knight выпущенная для приставки Nintendo Switch продается довольно хорошо. И подтверждается, что продано уже более 250 000 экземпляров.