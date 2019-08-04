Холодный остров Гренландия находится под угрозой

Эта цифра сопоставима с 15 100 олимпийскими плавательными бассейнами. И еще 12 миллиардов галлонов потенциально могут попасть в океан. Ледяной покров стал таять в шесть раз быстрее, чем это происходило 40 лет назад. Исчезновение всех льдов Гренландии чревато существенным повышением уровня океанов. По подсчетам, если с этой территории пропадут ледники, уровень мирового океана поднимется на 6,1 метра, и это станет глобальной проблемой.Территория Гренландии заполнена дымом от лесных пожаров. Повышение температуры приводит к стремительному таянию ледников. Только за последние несколько дней растаяло 56% поверхности ледяного покрова, и около 10 миллиардов галлонов воды попали в океан. Ученые пришли к выводу, что годовые выбросы углекислого газа за 17 лет на территории Гренландии достигли своего максимума.Полученные со спутника фотографии указывают на то, что участившиеся лесные пожары вызвали стремительное схождение ледников и приводят к повышению уровня моря. Увы, прогнозы исследователей неутешительны.