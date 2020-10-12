Honda Accord получила новый дизайн и гибридный двигатель

В последнее время все крупные производители автомобилей делают ставку на гибридные двигатели, так как это удобно для потенциального покупателя, плюс технологичность данных решений позволяет повысить возможности самого автомобиля. Теперь у Honda Accord тоже будет такой двигатель, правда случится релиз новинки в 2021 году. Более того, автомобиль получит новый дизайн кузова, который моментально привлекает внимание окружающих. К сожалению, точной даты релиза или стоимость продукта мы не знаем, так что придется ожидать новостей об анонсе. Тогда же можно будет говорить о стоимости базовой комплектации автомобиля, пока что Honda Accord просто выглядит стильно и, возможно, будет хорошо продаваться для своего сегмента.

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